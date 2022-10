Previsioni meteo Roma 22 ottobre: sole e temperature fino a 8 gradi sopra la media stagionale Tempo bello, sole e temperature fino a 26 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 22 ottobre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 22 ottobre, registrano tempo bello, con sole o poche nubi e temperature fino a 26 gradi. Un altro weekend all'insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli, che ci accompagnerà in questa fine di ottobre. Un quadro meterologico con valori al di sopra della media stagionale, l'anticiclone africano che sarà in forte ripresa nei prossimi giorni e che raggiungerà il suo apice tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Sembra infatti che ci troviamo davanti ad una fase tipicamente estiva, con temperature che arriveranno a toccare 6-8 gradi al di sopra della media stagionale. Le massime infatti al centro arriveranno a 26-28 gradi. La situazione potrebbe cambiare dopo i primi di novembre, con il possibile ritorno del maltempo sull'Italia e sul Lazio. Ma almeno per il momento l'autunno è in pausa.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 22 ottobre

Oggi, sabato 22 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra minime di 18 e massime di 26 gradi e il vento soffierà moderato. Tempo bello e soleggiato anche sul resto dei capoluoghi di provincia delle regione, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le precipitazioni saranno ovunque assenti.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 23 ottobre

Domenica 23 ottobre le previsioni del meteo a Roma e Lazio registrano cielo sereno e massime fino a 26 gradi. Sulla Capitale il tempo sarà bello per l'intero arco della giornata. Un'occasione da non perdere per una gita fuori porta o una passeggiata per goderci ancora giornate all'aria aperta all'insegna del sole e delle temperature miti. Il tempo sarà bello anche sul resto dei capoluoghi di provincia per tutto l'arco della giornata.