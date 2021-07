Previsioni meteo Roma 20 luglio: anticiclone africano, temperature in aumento Sole e caldo e temperature in aumento, fino a 35 gradi, destinate ad aumentare nei prossimi giorni sono le previsioni del meteo a Roma per martedì 20 luglio. Il tempo si manterrà bello sull’intero territorio del Lazio, un quadro meteorologico stabile, fino al weekend. Anche agosto sarà un mese caldo e soleggiato.

A cura di Alessia Rabbai

(La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma per martedì 20 luglio registrano bel tempo e temperature con massime in costante aumento. Il quadro meteorologico si manterrà stabile per l'intero arco della settimana, dopo la breve pausa al maltempo avvenuta nei giorni scorsi, che ha provocato una battuta d'arresto all'estate. L'anticiclone africano è tornato ad esercitare il suo influsso sull'Italia e sulle regioni centrali, con l'alta pressione che la farà da padrona almeno fino a weekend. Per il mese di agosto non sono previsti al momento grandi cambiamenti, il tempo resterà bello, soleggiato e caldo. Nessuna minaccia in vista dunque, per le ferie degli italiani: si conferma un'estate tendenzialmente bella, con qualche pioggia e temporale occasionale. Gli esperti de Il Meteo.it prevedono un'alternanza tra ondate di caldo in arrivo dal deserto del Sahara, con picchi che supereranno i 35 centigradi, fino a raggiungere i 40 e brusche interruzioni con precipitazioni a carattere temporalesco e rischio nubifragi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 21 luglio

Domani, mercoledì 21 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano bel tempo, con sole e caldo, e temperature comprese tra minime di 18 e massime di 35 centigradi, con vento che soffierà da debole a moderato. Il tempo si manterrà bello anche sugli altri capoluoghi di provincia, senza particolari variazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 24 e domenica 25 luglio

Il quadro meteorologico si manterrà stabile e soleggiato anche nel weekend di sabato 24 e domenica 25 luglio. Le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e caldo in entrambe le giornate, con annuvolamenti di domenica sera, che copriranno il cielo. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 18 e massime di 35 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio, senza particolari variazioni.