Le previsioni del meteo a Roma per sabato 20 e domenica 21 febbraio registrano cielo poco nuvoloso o soleggiato, con temperature che oscilleranno tra minime di 9 e massime di 14 centigradi. Sarà un weekend dal sapore primaverile, grazie all'anticiclone con l'alta pressione, che manterrà il tempo stabile sulle regioni centrali e sul Lazio. Un primo cambiamento del quadro meteorologico lo avremo a partire da venerdì, con la corrente d'aria che dal Nord Africa arriverà a posizionarsi sul Bacino del Mediterraneo. Godremo di un clima più mite, ottimo per trascorrere il tempo libero all'aria aperta, passeggiando in centro o nei parchi, oppure per concedersi una gita fuori porta o per respirare per qualche ora l'aria di mare. Non mancheranno le nubi, nella giornata di sabato il cielo sarà nuvoloso o coperto, con precipitazioni assenti. Un ulteriore miglioramento si attende per la giornata di domenica. Ma l'inverno non è ancora finito e, come prevedono gli esperti, un nuovo peggioramento è alle porte. La prossima settimana a farla da padrone su Roma e sul Lazio sarà ancora l'anticiclone, mentre a fine mese si attende di nuova ondata di maltempo a causa di una ‘depressione atlantica'.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 20 febbraio

Domani, sabato 20 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte, con nubi sparse al mattino, coperto di pomeriggio e alla sera. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, dove le temperature si manterranno piuttosto stabili, senza particolari variazioni. Attenzione specialmente per chi si mette alla guida per la nebbia al mattino presto a Viterbo, Frosinone e Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 21 febbraio

Domenica 21 febbraio le previsioni del meteo a Roma annunciano cielo sereno e soleggiato. Qualche nebbia la avremo durante la notte, poi ampie schiarite. Le temperature resteranno al di sopra della media stagionale, fino a valori massimi di 15 centigradi nelle ore più calde. Sole e tempo bello anche nel resto dei capoluoghi del Lazio.