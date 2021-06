Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 18 maggio registrano tempo bello e soleggiato, con temperature che oscilleranno tra minime di 16 e massime di 31 centigradi. Ad attenderci alle porte è un fine settimana all'insegna del caldo e della stabilità, grazie all'influenza dell'anticiclone africano che eserciterà ancora la sua influenza, insistendo sulle regioni centrali e sul Lazio, con valori che si manterranno pressoché invariati. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it il fine settimana le temperature aumenteranno vorticosamente e sarà un weekend particolarmente rovente. Disagi a chi abita in città, che per trovare sollievo dalla calura potrà rifugiarsi all'ombra nei parchi, mentre sarà la situazione ideale per chi vorrà sportarsi verso il litorale o le zone di villeggiatura, per qualche ora al mare.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 18 giugno

Domani, venerdì 18 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano bel tempo, con temperature che nella Capitale oscilleranno tra minime di 16 e massime di 31 centigradi. Il cielo sarà sereno durante la notte, poco nuvoloso al mattino e nel corso del pomeriggio, di nuovo sereno di sera. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con cielo poco nuvoloso o con nubi sparse ma tendenzialmente stabile ovunque. I capoluoghi più caldi saranno Frosinone e Viterbo, dove le massime raggiungeranno i 31 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 19 e domenica 20 giugno

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 19 e domenica 20 giugno registrano ancora bel tempo, un weekend soleggiato e davvero rovente, con massime che raggiungeranno i 34 centigradi. Sabato il cielo sarà sereno dalla notte e per l'intero arco della giornata, con minime che oscilleranno tra i 16 e supereranno i 30 centigradi nelle ore centrali, mentre domenica il sole sarà sereno di notte e assisteremo a parziali annuvolamenti già a partire dal mattino e fino a sera.