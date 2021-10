Previsioni meteo Roma 16 e 17 ottobre: temperature minime sotto ai 5 gradi di notte Bel tempo e freddo di notte, con temperature minime che scenderanno sotto i 5 centigradi. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 16 e domenica 17 ottobre. Il sole continuerà a splendere nel corso del fine settimana grazie all’anticiclone, con un’abbondante escursione termica.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 16 e domenica 17 ottobre registrano cielo sereno o poco nuvolso, con massime che si attesteranno sui 20 centigradi. Ad attenderci è un weekend all'insegna del bel tempo, con temperature che si manterranno piuttosto stabili. Come annunciano gli eperti de IlMeteo.it il quadro meterologico sarà influenzato dall'avanzata di un vasto campo di alta pressione di origine atlantica, diretto verso l'Europa occidentale, che arriverà a lambire anche il Bacino del Mediterraneo, interessando l'Italia e le sue regioni centrali. Per quanto riguarda l'aspetto delle temperature la presenza dell'anticiclone renderà i valori miti durante la giornata, meno di notte, con escursioni termiche che renderanno il clima decisamente più fresco dopo il tramonto. Le minime infatti durante la notte scenderanno al di sotto dei 5 centigradi in diverse città italiane, tra le quali Roma, mentre durante il giorno le massime arriveranno fino a 20 centigradi. Un clima dal freddo pungente al mattino, tiepido durante le ore centrali del giorno e di nuovo fresco di sera. Tempo stabile e soleggiato anche la prossima settimana, con temperature che registreranno un lieve aumento.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, sabato 16 ottobre

Domani, sabato 16 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte e durante l'intero arco della giornata. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. I valori oscilleranno tra i 5 e i 20 centigradi nelle ore centrali. Situazione analoga nel resto del territorio del Lazio, con cielo ovunque poco nuvoloso, e minime che arriveranno a 4 centigradi a Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 17 ottobre

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 17 ottobre registrano ancora tempo stabile, con nubi sparse di notte e al mattino e cielo coperto nel corso del pomeriggio, poi nuovo miglioramento di sera. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 11 e massime di 21 centigradi. Nubi sparse e niente pioggia anche sul resto dei capoluoghi di provincia.