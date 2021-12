Previsioni meteo Roma 16 dicembre: sole e temperature fino a 14 gradi Sole e cielo sereno ma temperature miti, con massime fino a 14 gradi. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 16 dicembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 16 dicembre, registrano cielo sereno e sole. Il tempo sarà ancora bello, così come per l'intera settimana. Le temperature oscilleranno tra minime di 8 e massime di 14 gradi centigradi. Una settimana che continua all'insegna della stabilità, con valori miti e un quadro meterologico che ci sta regalando giornate all'insegna del sole, ottime per passeggiate in città o per approfittare di gite fuori porta. L'aspetto più interessante riguarda il fronte delle temperature, con valori in calo nella seconda parte del weekend. Per la giornata di domenica è infatti atteso l'arrivo di una corrente d'aria fredda sull'Italia e sulle regioni centrali, che farà abbassare la colonnina di mercurio, con minime che si attesteranno di notte e al mattino presto al di sotto dello zero.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 16 dicembre

Oggi, giovedì 16 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello per l'intero arco della giornata. Nel dettaglio il cielo è sereno di notte e al mattino, poco nuvolso nel pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da modarato a debole. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 8 e massime di 14 gradi centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, dove il cielo per l'intera giornata sarà sereno o coperto da poche nubi. Anche nel resto della regione le temperature resteranno stabili, senza subire particolari variazioni, con minime superiori anche se di poco allo zero.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 18 e domenica 19 dicembre

Il weekend di sabato 18 e domenica 19 dicembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora bel tempo. Il sole fortunatamente brillerà ancora indisturbato per l'intero arco del fine settimana, durante il quale potremo ancora goderne. A Frosinone, Latina e Viterbo domenica le minime scenderanno al di sotto dello zero.