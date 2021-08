Previsioni meteo Roma 16 agosto: ancora caldo intenso poi brusco calo delle temperature Ancora caldo intenso, con temperature massime oltre i 34 centigradi sono le previsioni del meteo a Roma per lunedì 16 agosto. A partire da domani gli esperti annunciano un brusco calo dei valori, che si attesteranno intorno ai 30. Una settimana che si farà ripendere fiato dall’aria bollente dei giorni scorsi.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 16 agosto registrano sole e caldo e temperature che oscilleranno tra minime di 20 e massime di 34 centigradi. La giornata di oggi si preannuncia ancora particolarmente rovente, praticamente in linea con i valori registrati durante la settimana di Ferragosto, con caldo intenso che la farà da padrone. La Capitale sarà ancora avvolta dall'afa, mentre a partire da martedì le temperature cambieranno, subendo poi nel corso della settimana un brusco calo di 5-10 centigradi per la progressiva perdita di presa dell'anticiclone Nordafricano ormai da giorni immobile sul nostro Paese. Il tempo resterà tuttavia bello sulle regioni centrali e sul Lazio, senza registrare particolari variazioni, mentre al Nord imperverseranno pioggia, temporali e grandine per il cambio repentino del quadro metereologico. Ciò che prevedono gli esperti è un autunno particolarmente a rischio nubifragi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 17 agosto

Domani, martedì 17 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole e temperature che oscilleranno tra minime di 21 e massime di 31 centigradi. È in vista infatti già da domani un calo delle temperature che ci permetterà, si spera, di godere di aria relativamente più fresca, o comunque di un caldo meno intenso e più sopportabile. Il cielo resterà sereno sulla Capitale, mentre sarà parzialmente velato sul resto dei capoluoghi di provincia. Ecco le temperature per le altre città del Lazio: Viterbo (20-31), Rieti (19-30), Latina (22-30), Frosinone (19-29).

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 21 e domenica 22 agosto

Il weekend di sabato 21 e domenica 22 agosto le previsioni del meteo a Roma registrano ancora tempo bello, con sole e caldo e temperature che oscilleranno tra i 18 e i 34 centigradi. Un nuovo aumento delle temperature, che si farà sentire specialmente nella giornata di domenica, con punte massime che arriveranno a toccare i 36 centigradi nelle ore centrali della giornata. Cielo soleggiato e sgombro da nubi sull'intero territorio del Lazio.