Previsioni meteo Roma 12 ottobre: aria fredda proveniente dal Polo Nord Ancora tempo stabile e soleggiato, con temperature in calo, che saranno influenzate dall’incursione d’aria fredda proveniente dal Polo Nord. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 12 ottobre. Svolta nel weekend con il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre e valori più miti.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 12 ottobre, registrano cielo poco nuvoloso e freddo. Il tempo resterà ancora stabile, parzialmente coperto da nubi che si alterneranno a schiarite. La nota di maggior rilievo è rappresentata dai valori, come annunciano gli esperti de IlMeteo.it per l'incursione di una corrente d'aria fredda proveniente dalla Scandinavia. Un vortice di bassa pressione, che si scatenerà principalmente dalla giornata di mercoledì, ma anche oggi farà sentire i suoi effetti. Le temperature sono scese sotto ai 20 centigradi, in calo specialmente le minime, e si manterranno tali anche nei prossimi giorni. Svolta nel weekend, quando si attende il ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre sul Bacino del Mediterraneo, che eserciterà la sua influenza con l'alta pressione, regalandoci temperature più miti.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 13 ottobre

Domani, mercoledì 13 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte, al mattino, con schiarite nel corso del pomeriggio e di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 21 centigradi nelle ore centrali della giornata. Nubi sparse e massime fino a 17 centigradi nel resto del territorio del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 16 e domenica 17 ottobre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 16 e domenica 17 ottobre registrano cielo sereno o parzialmente velato da nubi, un transito passeggero, che non costituirà dunque rischio di precipitazioni. Il tempo si manterrà bello, facendoci godere il fine settimana. Per quanto riguarda il fronte delle temperature, sabato nella Capitale oscilleranno tra minime di 5 e massime di 20 centigradi. Domenica tra 8 e 21 centigradi.