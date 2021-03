Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 12 marzo registrano nubi sparse, con temperature comprese tra minime di 11 e massime di 15 centigradi. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it il quadro meteorologico cambierà nei prossimi giorni, con temperature in aumento e precipitazioni sparse. Un anticipo di un weekend ormai alle porte caratterizzato dal tempo mite e stabile, che vedrà tuttavia un passaggio seppur rapido di un fronte temporalesco, con ancora qualche pioggia in vista, accompagnato dal vento da debole a moderato. La prossima settimana si aprirà ancora con tempo stabile e soleggiato.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 12 marzo

Domani, venerdì 12 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno di notte, al mattino e di pomeriggio, coperto di sera, con vento da debole a moderato. Le temperature oscilleranno tra minime di 4 e massime di 14 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia della regione, dove il cielo resterà nuvoloso o coperto.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 e domenica 14 marzo

Il fine settimana di sabato 13 e domenica 14 marzo sarà all'insegna del tempo ancora stabile, anche se vedrà il passaggio di qualche precipitazione. Ciò avverrà ad esempio, nella notte di sabato 13 marzo, con pioggia alternata a schiarite, che lascerà il posto a nubi sparse al mattino, con ampie schiarite e cielo sereno di pomeriggio e alla sera. Tempo bello e soleggiato anche per la giornata di domenica, con precipitazioni assenti, cielo sereno e sole, con cielo poco nuvoloso di sera. Le temperature oscilleranno tra gli 11 e i 16 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia. Domenica 14 marzo le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata, con vento moderato.