Previsioni meteo Roma 10 novembre: temperature fino a 22 gradi poi torna la pioggia Cielo coperto o poco nuvoloso sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 10 novembre. Temperature massime fino a 22 gradi in città.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 10 novembre, registrano cielo coperto e nubi sparse. Il cielo si velerà di nuovo, le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 22 gradi. Prosegue la cosiddetta ‘novembrata', che andrà ancora avanti per alcuni giorni, con valori al di sopra della media stagionale, oltre i 20 gradi. Tuttavia nel weekend, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, è prevista una battuta d'arresto, con un calo delle temperature sotto ai 20 gradi e il ritrono del maltempo. Tempo brutto anche la prossima settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 10 novembre

Oggi, giovedì 10 novembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo ancora stabile, senza precipitazioni. Nel dettaglio sulla Capitale avremo cielo coperto di notte e al mattino, nubi sparse nel resto della giornata. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 22 gradi nelle ore centrali. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, il cielo su tutto il territorio della regione sarà infatti coperto da nubi, con possibili deboli piogge su Viterbo e precipitazioni assenti sul resto.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 12 e domenica 13 novembre

Il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 novembre le previsioni del meteo a Roma registrano tempo all'insegna dell'instabilità, con possobili piogge nella seconda parte del weekend. Sabato sulla Capitale ci sarà cielo poco nuvolso di notte, cielo coperto al mattino, sereno nel pomeriggio e di sera. Le temperature oscilleranno tra 9 e 19 gradi e il vento soffierà debole. Sul resto del Lazio il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature massime fino a 19 gradi. Domenica il cielo sarà poco nuvoloso su Roma, con temperature comprese tra i 7 e i 18 gradi, nubi sparse sul resto dei capoluoghi.