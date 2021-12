Previsioni meteo Roma 10 dicembre: nuovo vortice freddo con pioggia e neve Nuovo vortice freddo con pioggia e neve sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 10 dicembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 10 dicembre registrano pioggia alternata a schiarite e un calo delle temperature. I valori saranno piuttosto rigidi per l'intero arco della giornata, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, a causa di un nuovo vortice freddo che farà abbassare la colonnina di mercurio. Una previsione che interesserà l'Italia e anche il Lazio. La neve scenderà anche in pianura nei dintorni di Roma regalandoci quale sorpresa, ma è ancora presto perché cada nella Capitale. Per la Dama Bianca i romani dovranno ancora attendere almeno la seconda metà di dicembre o gennaio, le previsioni ancora non ce lo dicono. È arrivata una terza perturbazione, che imperverserà ancora sulle regioni centrali insieme a venti gelidi che soffieranno moderati. Nel weekend miglioramento in vista, con ampie schiarite e sole. Piccola anticipazione: la prossima settimana si aprirà all'insegna del bel tempo.

Le previsioni del meteo per oggi, venerdì 10 dicembre

Oggi, venerdì 10 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano un tempo all'insegna dell'instabilità, con pioggia alternata a schiarite durante la notte, nubi sparse al mattino, pioggia nel corso del pomeriggio e di sera con precipitazioni moderate. Le temperature oscilleranno tra minime di 5 e massime di 11 gradi centigradi e il vento soffierà moderato. La pioggia cadrà anche su Latina e Rieti, alternata a schiarite su Viterbo e Frosinone.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 11 e domenica 12 dicembre

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 11 e domenica 12 dicembre registrano un miglioramento in vista, con ampie schiarite. Sabato durante la notte cadrà ancora la pioggia abbondante fino a 8 millimetri, ma già a partire dal mattino sarà assente, con un cielo coperto da nubi che nel pomeriggio e di sera lasceranno spazio ad ampie schiarite, con cielo sereno e sole. Bel tempo sulla Capitale per tuta la giornata di domenica. Le temperature nel fine settimana a Roma oscilleranno tra minime di 4 e massime di 11 gradi centigradi. Cielo poco nuvoloso o sereno sul resto dei capoluoghi del Lazio.