Previsioni meteo Roma 2 e 3 ottobre: maltempo nel weekend, pioggia e temporali Ancora bel tempo, con cielo poco nuvoloso e sole e temperature fino a massime di 27 centigradi sono le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì primo ottobre. Nel weekend tornerà il maltempo, con pioggia e temporali nel Lazio, e continuerà per almeno per la prima parte della prossima settimana.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per venerdì primo ottobre registrano sole e caldo, con massime che raggiungeranno i 27 centigradi. Ancora bel tempo per oggi, giornata in cui inizia il nuovo mese, poi come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, arriverà il maltempo, con pioggia e temporali in vista nel weekend. Un cambio del quadro meterologico che oltre alle precipitazioni porterà un calo delle temperature rispetto a quelle dei giorni scorsi, che si attestano al di sopra della media stagionale. L'alta pressione sta infatti mostrando già i primi segnali di cedimento, minacciata da correnti più fresche e instabili di provenienza nordatlantica. Maltempo che farà capolino già sabato sull'Italia e sulle regioni centrali, sulla Capitale e sul Lazio un peggioramento e previsto soprattutto nella giornata di domenica. Le precipitazioni continueranno anche nella prima parte della prossima settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 1 ottobre

Domani, venerdì primo ottobre, le previsiobni del meteo a Roma registrano ancora bel tempo, con temperature che oscilleranno tra minime di 19 e massime di 27 centigradi. Nel dettaglio sulla Capitale avremo nubi sparse di notte e per l'intero arco della giornata, vento che soffierà da debole a moderato e precipitazioni assenti. Tempo ancora stabile nel resto del Lazio poco nuvoloso o soleggiato.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 2 e domenica 3 ottobre

Sabato 2 e domenica 3 ottobre le previsioni del meteo a Roma annunciano un weekend di tempo instabile. Sabato su Roma avremo ancora cielo sereno di notte con nubi sparse al mattino, cielo coperto nel pomeriggio e pioggi alternata a schiarite di sera. Le temperatusce oscilleranno tra minime di 19 e massime di 27 centigradi. Pioggia attesa anche su Latina. Domenica sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, con nubi sparse la mattino, coperto nel pomeriggio e pioggia alternata a schiarite di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 17 e massime di 25 centigradi. Nel resto del Lazio si attendono temporali su Frosinone e Latina.