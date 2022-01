Previsioni meteo Roma 1 gennaio: sole e temperature fino a 15 gradi Cielo sereno e sole, con temperature fino a massime di 15 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per l’1 gennaio 2022 Capodanno.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma registrano sole e temperature che arriveranno a 15 gradi centigradi. Il 2022 inizia all'insegna del bel tempo e dei valori miti, con un gennaio che sembra più un maggio. Ciò a causa dell'influenza dell'anticiclone africano, che da giorni si è stabilizzato sul Bacino del Mediterraneo e sul Lazio, regalandoci giornate perfette per goderci qualche ora all'aria aperta, per passeggiate in città, tra le vie dell shopping illuminate e addobbate a festa e per una gita fuori porta. Ma l'alta pressione è in dirittura d'arrivo e lo scenario che subentrerà dal punto di vista meterologico nei prossimi giorni risulta ben diverso. Tra Capodanno e l'Epifania arriverà in fatto il tanto temuto Buran, che riporterà la colonnina di mercurio a valori stagionali più consoni. Le temperature crolleranno anche a Roma e potrebbe anche nevicare. La prossima settimana si aprirà con annuvolamenti e piogge.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 1 gennaio

Oggi, sabato 1 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano bel tempo. Nel dettaglio la Capitale si è svegliata con nebbia di notte e al mattino presto, che però lascerà spazio al sole, che brillerà per l'intero arco della giornata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 10 e massime di 15 gradi centigradi. Nel resto del Lazio il tempo resterà bello sul territorio regionale, con sole su Rieti e Viterbo, nebbia al mattino oltre che sulla Capitale anche a Latina e nubi sparse su Frosinone.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 2 gennaio

Domenica 2 gennaio le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto per l'intero arco della giornata, ma con precipitazioni assenti. Il vento soffierà da debole a moderato e le temperature oscilleranno tra 9 e 10 gradi centigradi. Cielo coperto e nebbi anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio.