video suggerito

Previsioni meteo oggi sabato 30 novembre 2024: sole, ma allerta gialla per il forte vento Vento forte, con rischio di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte, ma sole a Roma e in tutto il resto della Regione Lazio: le previsioni meteo di oggi, 30 novembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sole in tutta la regione Lazio per questo ultimo sabato del mese, 30 novembre 2024. Il mese di novembre si chiude con una bella giornata dal cielo sereno e luminoso nella capitale e sull'intera regione Lazio.

Attenzione, però, agli spostamenti: per oggi il dipartimento della protezione civile regionale ha diramato, in accordo con la Direzione emergenza e il numero di emergenza unico 112, un'allerta gialla dalla tarda serata di ieri, venerdì 29 novembre 2024 e per le successive 24-36 ore per il forte vento.

L'allerta gialla a Roma e nel Lazio per il vento

Come si legge nell'avviso, diramato nella serata di ieri, sull'intera regione Lazio (e non solo nel territorio della capitale) si prevedono venti forti settentrionali con raffiche di burrasca sui settori costieri e fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Inoltre, sempre nella parte del litorale, non si escludono mareggiate lungo le coste esposte.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 22 novembre 2024: allerta gialla con vento e temporali

Che tempo fa oggi a Roma

Nel frattempo, però, la giornata di presenta come serena, con il sole e il cielo limpido quasi ovunque, Roma compresa. Come scrivono dal sito dell'Aeronautica Militare, sebbene, come da allerta, il vento si muova a 12 Km/h / N, non porta nuvole. Il cielo resta sereno e con il sole, temperature comprese fra una minima di 5 gradi e una massima di 12.

Le previsioni meteo nel resto della regione Lazio

Una situazione simile, quella del cielo limpido e del sole brillante, attesa per oggi sull'intera regione Lazio. Le temperature più basse sono attese a Rieti, dove oscillano fra una minima di 2 e una massima di 9 gradi centigradi; fra i 3 e i 9 gradi a Viterbo; fra i 3 e i 12 a Frosinone e fra i 6 e i 14 gradi centigradi a Latina. Generalmente sereno ovunque, qualche nuvola è attesa nei territori del Reatino a partire dalle ore 13 fino al tardo pomeriggio, ma non porta precipitazioni.