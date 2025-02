video suggerito

Previsioni meteo lunedì 3 febbraio 2025 a Roma e nel Lazio: pioggia, nuvole e schiarite Qualche pioggia, molte nuvole e qualche schiarita a Roma e nel Lazio: queste le previsioni meteo per oggi, lunedì 3 febbraio 2025. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Qualche pioggia e qualche schiarita, molte nuvole e cielo coperte: queste le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di oggi, lunedì 3 febbraio 2025. Le temperature restano stabili: la minima si attesta intorno ai 4 gradi centigradi a Viterbo, mentre la massima attesa è quella prevista a Roma, di circa 15 gradi.

Che tempo fa oggi a Roma

Temperature miti, comprese fra i 10 gradi centigradi di minima e 15 di massima, cielo nuvoloso per l'intera giornata di questo primo lunedì del mese, 3 febbraio 2025. I venti sono deboli e le precipitazioni assenti per quasi l'intera giornata, fatta eccezione per metà mattinata, quando sono attese delle precipitazioni sparse. Nella tarda serata torna il sereno e resta per qualche giorno. Attenzione, però, si tratta di un sereno passeggero: attese per venerdì e sabato piogge e temporali anche nella capitale.

Che tempo fa nelle province della regione Lazio

Come anticipato, le temperature più basse di questa giornata, il primo lunedì del mese, 3 febbraio, sono attese a Viterbo. La minima prevista è di 4 gradi centigradi, mentre la massima è di 13. Per la provincia più a nord del Lazio oggi è atteso, fatta eccezione per le prime ore della mattina, soltanto il sole. Le precipitazioni sono assenti e il vento moderato. Diversa, invece, la situazione a Rieti, dove in mattinata arrivano delle piogge sparse con venti fra il moderato e il debole. Fra i 5 e i 13 gradi centigradi le temperature attese.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato primo febbraio 2025: cielo coperto

Per quanto riguarda, invece, le province del sud della regione, a Frosinone è atteso il cielo coperto, pioggia nella tarda mattinata. Le temperature oscillano fra gli 8 e i 12 gradi, fra i 10 e i 14, invece, a Latina. Nel capoluogo pontino la situazione è simile: piogge meno intense rispetto al Frusinate.