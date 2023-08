Previsioni meteo domenica 27 agosto 2023: ancora bollino rosso prima di un nuovo calo di temperature Ancora caldo e sole nella regione Lazio e sulla capitale: bollino rosso a Roma e Frosinone. Giallo a Viterbo, Latina e Rieti, verde a Civitavecchia.

A cura di Beatrice Tominic

Ultimo giorno da bollino rosso a Roma e nel Lazio: in attesa del calo delle temperature, continuano caldo e sole anche questa domenica, 27 agosto 2023. Bollino rosso a Frosinone e Roma, giallo a Viterbo, Rieti e Latina. Verde a Civitavecchia. Le temperature nella giornata di oggi sono comprese fra la minima di 17 gradi a Rieti e la massima di 35 a Roma.

Previsioni meteo oggi a Roma

Continua il caldo torrido a Roma. Mentre la Nasa pubblica le foto dal satellite in cui la capitale appare infuocata, con la cartina quasi interamente colorata di rosso, l'anticiclone Nerone sta per giungere al termine. A breve, a scansarlo, il ciclone Poppea che, secondo le previsioni porterà presto pioggia, temporali e un drastico calo delle temperature anche nel Lazio e a Roma. Per il momento, però, le temperature registrare sulla capitale restano alte, comprese fra i 19 e i 35 gradi centigradi con cielo limpido e sole.

Previsioni meteo sulle province

Situazione simile anche sulle province del Lazio. Bollino rosso, come a Roma, anche a Frosinone: la provincia, insieme alla capitale, è quella in cui si avverte di più il caldo. Nel capoluogo ciociaro il termometro oscilla fra la minima di 18 e una massima di 33 gradi. Nelle altre province, invece, il ministero della Salute ha indicato la giornata con il bollino giallo. A Latina, dove cielo limpido e sole caratterizzano l'intera giornata, le temperature sono comprese fra i 21 e i 32 gradi. Un grado in più nella massima, invece, a Rieti e Viterbo. Qui le minime sono, rispettivamente, di 17 e 18 gradi e i venti moderati: al cielo limpido, nel corso della giornata, si alternano le prime nuvole.