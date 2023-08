L’afa soffoca Roma anche di notte: lo dimostra la fotografia della Nasa scattata dallo spazio Le immagini sono state rilevate dalla Stazione Spaziale Internazionale durante le ondate di calore di luglio: come Roma, situazione critica anche a Vienna e ad Atene.

A cura di Beatrice Tominic

Roma nella foto scattata alle 22,33 del 17 luglio scorso.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Cambiamenti climatici ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'afa che ha colpito Roma nelle notti dello scorso luglio oggi si vede: mostrata con il colore rosso, appare nelle immagini rilevate dalla Stazione Spaziale Internazionale. Oltre alla capitale italiana, le condizioni più critiche sono state registrate anche a Vienna e, soprattutto, ad Atene. Le immagini, anche in questi casi, risalgono alle notti durante le ondate di calore dello scorso luglio, il mese più caldo fino ad ora mai registrato.

"Le misure della temperatura alla superficie prese dallo spazio sono importanti per osservare l'impatto del cambiamento climatico – hanno osservato dall'Esa a proposito del caldo record delle settimane di luglio – E per essere preparati ad affrontare eventi estremi come questo". Per questa ragione, lo strumento Ecostress sta aiutando nella formazione di un nuovo gruppo di Sentinelle, cioè quei satelliti per l'osservazione della Terra chiamati Lstm (Land Surface Temperature Monitoring) del programma Copernicus gestito dall'Esa e dalla Commissione Europea.

L'afa avvolge Roma anche di notte: la foto della Nasa

La foto che raffigura Roma (quella in alto) è stata scattata alle 22,33 del 17 luglio scorso, quando la temperatura raggiungeva ancora i 35 gradi in alcune zone della città. Roma è quasi interamente in rosso, avvolta dall'afa. L'immagine è stata diffusa dall'Agenzia Spaziale Europea. A scattarla, invece, lo strumento Ecostress, sviluppato dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, attivo a bordo della Iss.

Leggi anche Troppa poca acqua nel Canale di Panama: bloccate 200 navi per la siccità

I territori più caldi sono contrassegnati con il colore rosso: fra loro, appare di un tono più brillante l'area dell'aeroporto di Ciampino. Evidente, sulla cartina, l'effetto rinfrescante della vegetazione: a dimostrarlo il colore verde che, ad esempio, emerge nella parte di cartina sul parco dell'Appia antica.

Le immagini di Vienna e Atene

Oltre a Roma, le città rilasciato dalla Nasa sono state Atene e Vienna. Nel primo caso, l'immagine che immortala la capitale greca risale alle 20,02 del 15 luglio: la temperatura nella zona mediterranea è di 35 gradi, risparmiando le zone ricche di vegetazione.

La foto della Nasa di Atene.

Quella che immortala Vienna, invece, è stata scattata alle 22,27 del 14 luglio a Vienna. Anche qui le piante aiutano a rendere le temperature meno roventi.