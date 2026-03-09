Il riscaldamento globale accelera: la Terra si scalda a una velocità quasi doppia rispetto agli ultimi 50 anni

Il ritmo del riscaldamento globale è quasi raddoppiato negli ultimi anni: dal 2015 la temperatura media della Terra aumenta di circa 0,35 °C per decennio, secondo un nuovo studio pubblicato su Geophysical Research Letters.

Il riscaldamento globale sta accelerando rispetto agli ultimi anni: dal 2015 la temperatura media globale aumenta a un ritmo di circa 0,35 °C per decennio, quasi il doppio rispetto ai circa 0,2 °C per decennio registrati tra il 1970 e il 2015. È quanto emerge da un nuovo studio del Potsdam Institute for Climate Impact Research, pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters.

Secondo l’analisi, l’accelerazione del riscaldamento osservata nell’ultimo decennio è la più elevata dall’inizio delle misurazioni strumentali nel 1880. “Possiamo ora dimostrare una forte e statisticamente significativa accelerazione del riscaldamento globale a partire dal 2015 circa” spiega Grant Foster, statistico del clima e coautore dello studio.

Per individuare con maggiore precisione l’evoluzione del trend climatico, i ricercatori hanno analizzato cinque grandi serie di dati sulla temperatura globale: quelle sviluppate da NASA, dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, il dataset HadCRUT, l’analisi indipendente di Berkeley Earth e la rianalisi atmosferica ERA5. I dati mostrano un’accelerazione a partire dal 2013-2015 con elevata certezza statistica.

Tasso di riscaldamento globale (°C per decennio) ricavato dai dati di temperatura globale di Berkeley Earth. La linea blu mostra il trend lineare prima e dopo il 2015 (in azzurro l’intervallo di incertezza), mentre la linea rossa indica i tassi di riscaldamento calcolati su finestre mobili di 10 anni. Credit: PIK.

L’accelerazione del riscaldamento globale: il segnale nei dati climatici

Le fluttuazioni naturali della temperatura globale — causate da fenomeni come El Niño, eruzioni vulcaniche o variazioni dell’attività solare — possono temporaneamente mascherare i cambiamenti nel tasso di riscaldamento a lungo termine. Per questo i ricercatori hanno filtrato queste influenze nei dataset climatici, riducendo il “rumore” nelle serie temporali.

“Filtriamo le influenze naturali note nei dati osservativi, in modo da ridurre il ‘rumore’, rendendo più chiaramente visibile il segnale di riscaldamento a lungo termine sottostante” spiega Foster.

Dopo queste correzioni, l’accelerazione del riscaldamento diventa evidente a partire dal 2013-2014 e risulta coerente in tutti i dataset analizzati.

“I dati aggiustati mostrano un’accelerazione del riscaldamento globale dal 2015 con una certezza statistica superiore al 98 percento, coerente in tutti i set di dati esaminati e indipendente dal metodo di analisi scelto” afferma Stefan Rahmstorf, ricercatore del Potsdam Institute for Climate Impact Research e autore principale dello studio.

Gli autori sottolineano che la ricerca analizza l’accelerazione statistica del riscaldamento, senza indagarne direttamente le cause. Tuttavia, i modelli climatici indicano che un aumento del ritmo di riscaldamento rientra nelle dinamiche previste dal sistema climatico.

“Se il tasso di riscaldamento degli ultimi 10 anni dovesse continuare, si verificherebbe un superamento a lungo termine del limite di 1,5 °C previsto dall’Accordo di Parigi prima del 2030 -avverte Rahmstorf – . La velocità con cui la Terra continuerà a riscaldarsi dipenderà in ultima analisi dalla rapidità con cui ridurremo a zero le emissioni globali di CO2 derivanti dai combustibili fossili”.