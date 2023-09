Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì primo settembre: cielo sereno e sole Temperature leggermente in calo prima di rialzarsi la prossima settimana: oggi comprese fra i 13 e i 29 gradi. Cielo sereno e sole su Roma e le altre province.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora temperature miti a Roma e nel Lazio in questo primo giorno di settembre dove le massime arrivano a 29 gradi nella capitale, mentre le minime, che scendono ancora rispetto ai giorni scorsi, toccano anche 13 gradi di Rieti e Viterbo. Si rialzeranno, però nel corso della prossima settimana fino a sfiorare (e, in alcuni casi, superare) di nuovo i 30 gradi. Dopo le piogge e i temporali dell'ultima settimana, nonostante le minime in calo, torna il sole su tutta la regione, dal litorale agli Appennini.

Previsioni meteo oggi a Roma

Temperature comprese fra la massima di 29 gradi e una minima di 16 oggi a Roma, con venti moderati. Come scrive Il Meteo.it, nonostante il lieve calo della minima, dopo giorni di temporali, pioggia e cielo incerto, con la presenza di nuvole grigie, oggi è atteso sole su tutti i territori.

Previsioni meteo sulle province

Stesso cielo anche sulle province che possono dire arrivederci alla pioggia, dopo i temporali e anche, in alcuni casi, gli ingenti danni lasciati. La temperatura nella regione Lazio si registra a Rieti, dove le temperature si aggirano fra i 13 e i 25 gradi centigradi, con venti deboli e la massima percepita soltanto nel primo pomeriggio. Stessa minima a Viterbo, dove la massima si alza di un paio di gradi rispetto a Rieti: anche in questo caso, il cielo è limpido e il sole illumina con i suoi raggi tutta la provincia, compresa la zona del litorale.

Non fanno eccezione le province del sud. A Latina le temperature oscillano fra i 18 e poco meno di 28 gradi centigradi: anche in questo caso, sole, cielo limpido e zero nuvole. Temperature più basse, invece, nel capoluogo ciociaro, dove la minima tocca i 15 e la massima raggiunge i 27: anche a Frosinone il cielo resta sereno con venti deboli.