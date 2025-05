video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 9 maggio 2025: cielo coperto da nuvole con schiarite Cielo nuvolo e schiarite, temperature stabili. Ecco le previsioni del tempo per oggi, venerdì 9 maggio 2025, a Roma e nelle province del Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Pressione in aumento, cielo coperto e non si escludono precipitazioni. Queste le previsioni meteo a Roma e nel Lazio nella giornata di oggi, venerdì 9 maggio 2025. Le temperature restano stabili, comprese fra una minima di 8 gradi prevista a Rieti e la massima di 22, attesa a Roma e Latina.

Che tempo fa oggi a Roma: previsione meteo del 9 maggio

Cielo coperto da nuvole e ogni tanto qualche schiarita, attesa soltanto a partire dalla seconda parte della giornata. Non si escludono precipitazioni, umidità oltre il 90%. Venti fra i deboli nel corso della mattina e i moderati nel pomeriggio. Le temperature oscillano fra la minima di 13 gradi e la massima di 22 gradi centigradi, attesi nella fase centrale della giornata.

Che tempo fa nelle province

Cielo variabile, fra il sole e il nuvoloso a Rieti in questo venerdì 9 maggio 2025. Nuvole, cielo coperto e ogni tanto qualche schiarite, ma precipitazioni assenti. Venti deboli, che diventano moderati soltanto nel tardo pomeriggio. Le temperature sono comprese fra una minima di 8 gradi e una massima di 21 gradi centigradi. A Viterbo, invece, fra i 10 e i 19 gradi centigradi. Nel capoluogo della Tuscia la prima parte delle giornata è scura e con foschia, ma nella seconda fase della giornata, nel pomeriggio, il vento moderato fa liberare il cielo dalle nuvole e torna il sole.

Temperature simili a Frosinone, dove il termometro oscilla fra la minima di 9 e la massima di 21 gradi centigradi. Il cielo è coperto per l'intera giornata, dalla mattina fino alla seconda metà del pomeriggio. Vento debole e precipitazioni assenti nel capoluogo ciociaro così come in quello pontino. Nuvole nella prima fase della giornata e cielo sereno dal tardo pomeriggio anche a Latina dove, invece, le temperature oscillano fra gli 11 e i 22 gradi centigradi.