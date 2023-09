Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 8 settembre: sole e temperature sui 30 gradi Ancora sole e caldo sulla capitale e nelle altre province, con temperature comprese fra i 16 gradi di minima di Rieti e Viterbo e i 33 di massima a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Si chiude con un venerdì di sole e temperature massime sui trenta gradi questa prima settimana di settembre: prima di un weekend dal clima estivo, con caldo e cielo limpido, anche oggi la bella stagione non manca di farsi sentire nella Capitale e nelle altre province laziali. Le minime più basse si aggirano sui 16 gradi centigradi, mentre le massime sono tutte intorno ai 30 gradi, con il picco di 33 proprio a Roma.

Previsioni meteo a Roma oggi

Come scrive Il Meteo.it, oggi a Rome il cielo è limpido con un bel sole caldo. Le temperature oscillano fra la minima di circa 20 gradi e la temperatura massima che, come anticipato, raggiunge i 33 gradi centigradi. Massima attenzione dalle 12 alle 18, quando le temperature raggiungono la loro fase peggiore e fa più caldo. Clima statico anche per i venti, che oggi sono presenti, ma moderati.

Previsioni del tempo sulle province

Ancora caldo e sole anche sulle province: le temperature massime più basse sono quelle previste a Rieti e Viterbo, dove si sfiorano appena i 30 gradi. La minima, invece, in entrambi i casi è di 16 gradi: in questi territori, nonostante il caldo meno invasivo almeno nel reatino, i venti sono deboli e non aiutano il cambio dell'aria. Situazione diversa, con clima ancora più estivo, a Frosinone e Latina dove sembra che la stagione autunnale non sia ancora alle porte. Anche qui, come nella capitale, il cielo è limpido con sole e raggi caldi. Nel capoluogo pontino si stima temperature comprese fra una minima di 22 e una massima di 31 gradi, mentre in quello ciociaro il termometro si muove fra i 19 e i 32 gradi centigradi.