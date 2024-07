video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 26 luglio 2024: sole e caldo, qualche nuvola Sole e caldo, qualche nuvola nel Reatino: ecco le previsioni meteo per oggi 26 luglio 2024 a Roma e nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Sole e caldo, con temperature che oscillano fra una minima di 18 gradi a Rieti e una massima di 34 a Frosinone, Viterbo e Roma oggi venerdì 25 luglio 2024. Nei settori appenninici attesa anche qualche nuvola nel corso della giornata. Si chiude con il sole e un weekend tipicamente estivo questo mese: non si escludono aumenti di temperatura nei prossimi giorni.

Che tempo fa oggi a Roma

Sole, caldo. E temperature oltre i 30 gradi. Si chiude con un fine settimana tipicamente estivo questo mese di luglio. Oggi, nella giornata di venerdì 25 luglio 2024, inizia il weekend. Sole, mare e caldo: il termometro, come scrive Il Meteo.it, oscilla fra una minima di 21 e una massima di 34 gradi centigradi, che potrebbero aumentare nelle zone centrali della capitale. Attenzione alle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 20.

Le previsioni nelle altre province

Sole e temperature elevate anche nelle altre province. Nel Reatino il termometro si muove fra i 18 gradi di minima e i 33 di massima. Sole per l'intera giornata di oggi, anche se fra le 17 e le 20 fanno capolino alcune nuvole. Nel Viterbese, invece, le temperature minime non scendono sotto i 19 gradi e non vanno oltre i 34. Anche in queste zone verso la seconda parte del pomeriggio, dalle 17, sono attese alcune nuvole passeggere.

Stessa situazione anche nelle due province meridionali del Lazio: quella di Frosinone e quella di Latina. Nel capoluogo ciociaro le temperature sono comprese fra i 21 e i 34 gradi. Sole per l'intera giornata di oggi, con picchi di calore fra le 11 e le 17. Qualche nuvola, invece, spunta in tarda serata. In quello pontino le differenze sono di pochi gradi. Caldo anche qui dalle 11 alle 17, con nubi nella tarda serata. Temperature, invece, fra i 22 e i 33 gradi.