video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato primo febbraio 2025: cielo coperto Cielo grigio e nuvole scure a Roma e nel Lazio sabato primo febbraio 2025: ecco le previsioni meteo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cielo coperto e nuvole scure quelle che oggi, sabato primo febbraio 2025, avvolgono la regione Lazio. Le temperature restano stabili, comprese fra la minima di 4 gradi centigradi attesa a Frosinone, 5 a Rieti e Viterbo e la massima di 15 prevista a Latina e Roma. Non si escludono piogge.

Che tempo fa oggi a Roma

Niente sole, solo nuvole e grigiore. Queste le previsioni meteo attese per la giornata di oggi, sabato primo febbraio 2025, con venti fra i moderati e i deboli e le piogge assenti, secondo quanto riporta il Meteo.it. Le temperatura, invece, oscillano fra la minima di 9 gradi e la massima di 15 gradi centigradi.

Le previsioni meteo nella regione Lazio

Come anticipato, un sabato (e, più in generale, un weekend) piuttosto grigio e cupo in tutta la regione Lazio. A Viterbo e Rieti si raggiungono le temperature minime, in entrambe le città il termometro oscilla fra i 5 e i 13 gradi centigradi. In entrambi i casi, inoltre, sono previsti venti deboli e precipitazioni assenti, con cielo coperto tutto il giorno, dalla prima mattina fino alla tarda serata, senza mai una schiarita.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi venerdì 24 gennaio 2025: nuvole e temperature in lieve calo

Non è troppo diversa la situazione nelle province del sud della regione Lazio. A Frosinone, dopo un cielo fra il sereno e il nuvoloso della notte, diventa coperto e si chiude ad ogni eventuale schiarita, con precipitazioni comprese fra i 4 e i 14 gradi. Precipitazioni assenti e venti moderati. Si chiude, infine, con la provincia del basso litorale, quella pontina. A Latina oggi le nuvole arrivano a metà mattina e restano per tutto il giorno. I venti sono moderati, le precipitazioni assenti e le temperature più miti, comprese fra gli 8 e i 15 gradi.