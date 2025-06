video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 7 giugno 2025: sole e caldo, temperature sopra i 30 gradi Che tempo fa oggi a Roma e nel Lazio: il primo sabato del mese, 7 giugno 2025, si apre con sole e temperature elevate, sopra i 30 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo limpido, sole, caldo. Questo il mix che ci accoglie in questo primo sabato del mese, 7 giugno 2025, a Roma e nel Lazio. Le temperature minime partono dai 14 gradi in su, nelle province più fresche le massime partono da 29 gradi: nella maggior parte dei territori, però, le temperature superano i 30 gradi. Ecco le previsioni meteo di oggi a Roma e nel Lazio.

Che tempo fa oggi a Roma

Sole e caldo nella capitale dove le minime non scendono sotto i 17 gradi centigradi oggi e la massima supera i 30 gradi, con picchi di 33. Cielo limpido, qualche nuvola nella prima fase della mattinata. Poi sole cocente. Massima attenzione, soprattutto per i soggetti più a rischio, nelle fasi centrali della giornata. Venti fra il debole e il moderato, con precipitazioni assenti.

Previsioni meteo nelle province

In questo sabato 7 giugno 2025, anche la provincia di Rieti, solitamente piuttosto fresca, risulta con temperature elevate, comprese fra la minima di 14 e la massima di 30 gradi centigradi. Venti moderati e sole e caldo nel corso delle ore centrali della giornata. Non cambia la situazione a qualche chilometri di distanza, a Viterbo, capoluogo della Tuscia, una delle due province in cui le temperature sfiorano appena i 30 gradi, poiché sono comprese fra i 14 e i 29. Anche qui cielo limpido e vento moderato con precipitazioni assenti.

Il termometro, invece, arriva a 32 gradi di massima del capoluogo della Ciociaria, Frosinone, dove la minima invece si attesta sui 15 gradi. Venti fra i moderati e i deboli, con picchi di calore intorno alle 14. Si conclude con il capoluogo pontino. A Latina il termometro oscilla fra i 18 e i 29 gradi, con venti moderati per l'intera giornata di questo primo sabato del mese di giugno 2025.