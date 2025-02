video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi lunedì 17 febbraio: temperature in calo e nuvole Che tempo fa oggi lunedì 17 febbraio 2025 a Roma e nel Lazio: temperature minime in calo, nuvole e qualche schiarita.

A cura di Beatrice Tominic

Nuvole e schiarite, con il sole che si alterna alle nubi, ma niente pioggia: queste le previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi, lunedì 17 febbraio 2025. Le temperature oscillano da una minima di un grado attesa a Viterbo e la massima di 15 che, invece, è prevista a Frosinone: in calo progressivo da oggi e per i prossimi giorni dove, soprattutto fra martedì e mercoledì, scendono anche sotto lo zero.

Che tempo fa oggi a Roma: temperature e nuvole

Sereno variabile con cielo che si alterna alle nuvole scure sulla capitale: queste le previsioni meteo attese a Roma nella giornata di oggi, lunedì 17 febbraio 2025. La prima fase della giornata è totalmente grigia, con tempo nuvole che coprono il cielo. Dall'ora di pranzo, verso le 14, iniziano le prime schiarite che portano il sole a mostrarsi. Le temperature, infine, oscillano fra una minima di 4 e una massima di 13 gradi centigradi.

Il meteo nelle province della capitale: che tempo fa a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone

Le previsioni meteo della capitale si proiettano simili anche negli altri capoluoghi di provincia della regione Lazio. In quello della Tuscia, a Viterbo, la temperatura minima si muove intorno allo zero, mentre la massima non supera i 10 gradi. Anche qui per le prime ore della mattinata si trovano nuvole scure, qualche schiarita arriva soltanto dopo le ore 11. Oscillano fra -1 e 11 gradi le temperature previste oggi a Rieti, alle pendici del Terminillo. Il capoluogo della Sabina, spesso più freddo rispetto agli altri centri della regione vista la posizione sugli Appennini, oggi porta freddo, ma a riscaldarlo arriva il sole fin dalle prime ore della mattina.

Lo stesso sole è atteso poco più a sud, nel Frusinate, nonostante sia accompagnato da qualche nuvola. Il termometro oscilla anche qui fra il -1 e i 15 gradi di massima. Sole e nuvole anche a Latina dove le temperature si muovono fra i 2 e i 14 gradi centigradi.