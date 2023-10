Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi giovedì 5 ottobre 2023: ancora sole e temperature miti Sole in tutte le province, qualche nuvola nella mattinata a Latina e nebbia a Roma. Temperature ancora miti nella capitale e nelle altre province, comprese fra i 13 e i 27 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Sole e temperature miti su tutte le province del Lazio in questo primo giovedì del mese. Oggi, 5 ottobre 2023, nella regione Lazio e nella Capitale continua il bel tempo, con sole ovunque, qualche nuvola nella provincia di Latina e un po' di nebbia mattutina a Roma. Il termometro oscilla fra i 12 gradi attesi a Rieti di minima e la massima di 27 a Latina e Roma.

Previsioni meteo oggi a Roma

Nella capitale, oltre al sole, la mattina c'è un po' di nebbia che copre la visuale fino alle ore 9, quando il cielo resta coperto fino alla tarda mattinata. Da quel momento torna il sole per tutta la giornata: con i suoi caldi raggi, si percepiscono temperature un pochino più alte. In realtà il termometro non supera la massima di 27 gradi registrata nel primissimo pomeriggio, verso le 14. La minima, invece, è poco inferiore ai 17 gradi centigradi, nelle prime ore della mattina. Come riporta Il Meteo.it, infine, i venti sono deboli, moderati nel pomeriggio.

Il meteo sulle altre province

Le province con le temperature minime più basse, come anticipato, sono quelle di Rieti e Viterbo dove, rispettivamente, si prevedono 12 e 13 gradi centigradi. Nei territori di entrambe le province, invece, la massima si aggira sui 27 gradi. Qualche nuvola prevista solo nella nottata prima fra oggi e domani. Diverse, invece, le previsioni per i territori a sud del Lazio.

Nel frusinate le temperature oscillano fra i 15 e i 26 gradi. Sole per tutta la giornata, con qualche nuvola che fa capolino nel corso della mattinata e nel tardo pomeriggio. Le temperature più elevate, invece, fatta eccezione per la capitale, si registrano a Latina dove, fra il sole e una mattinata con il cielo coperto, il termometro oscilla fra i 15 e i 26 gradi.