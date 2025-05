video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi, giovedì 15 maggio 2025: nuvole e temperature stabili Che tempo fa oggi a Roma e nel Lazio: ecco le previsioni meteorologiche per giovedì 15 maggio 2025 con temperature stabili e nuvole.

A cura di Beatrice Tominic

Temperature stabili e nuvole a Roma e nel Lazio in questa giornata di metà mese, giovedì 15 maggio 2025. Il termometro oscilla fra gli 11 gradi centigradi di minima attesi a Viterbo e una massima di 24 attesa a Roma e, anche in questo caso, nel capoluogo della Tuscia.

Che tempo fa oggi a Roma: il meteo di giovedì 15 maggio

Non è esente dalle nuvole neppure la capitale. Sereno variabile in mattinata e cielo coperto nel pomeriggio a Roma in questo fine settimana di metà maggio. Le temperature oscillano fra una minima di 14 e una massima di 24 gradi centigradi, come riportato dal sito dell'Aeronautica Militare. Non si escludono le precipitazioni a partire dal primo pomeriggio, verso le ore 15, fino alla prima serata, fra le 19 e le 20. Poi un'interruzione alla pioggia che dura poco: il giorno dopo è previsto maltempo su gran parte della regione, Roma compresa.

Che tempo fa nelle province del Lazio

Come anticipato, a Viterbo oggi si registrano la temperatura più rigida e quella più mite della regione Lazio. Nel capoluogo della Tuscia, infatti, il termometro si muove fra gli 11 e i 24 gradi centigradi, con venti fra il debole e il moderato, nuvole la mattina e cielo coperto e scuro il pomeriggio. Fra i 13 e i 22 gradi, invece, le temperature a Rieti dove, nel corso della giornata di oggi, soprattutto nella prima mattina e a metà pomeriggio, sono attese precipitazioni modeste e venti deboli.

Fra i 14 e i 20 gradi, invece, le temperature a Frosinone, più a sud, ma sempre nelle zone appenniniche. Il capoluogo della Ciociaria si mostra con il cielo grigio e coperto per tutto il giorno, ma in serata le nuvole sembrano aprirsi. Non si attendono, in questo caso, precipitazioni, a differenza di ciò che è previsto, per il momento, per la giornata di venerdì. Più miti le temperature, infine, a Latina, dove sono comprese fra i 15 e i 23 gradi centigradi. Cielo nuvoloso e qualche schiarita soltanto a metà pomeriggio, ma venti deboli e precipitazioni assenti.