Previsioni meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 22 novembre 2023: nubi sparse e qualche pioggia Temperature fra gli 8 e i 17 gradi, cielo nuvoloso, qualche pioggia nei territori pontini: ecco le previsioni meteo per oggi, mercoledì 22 novembre 2023 a Roma e nel Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo scuro, con nuvole e qualche pioggia isolata: queste le previsioni meteo per oggi, mercoledì 22 novembre 2023 a Roma e nella regione Lazio. Le temperature, dopo gli ultimi giorni, sono lievemente in calo con il termometro che oscilla fra gli 8 gradi centigradi, attesi nel viterbese e nel reatino e i 17, registrati nella capitale.

Che tempo fa oggi a Roma

Come anticipato, nella capitale oggi si tocca la temperature più alta di tutta la regione Lazio. Per la massima di 17 gradi centigradi, la minima invece si attesta intorno agli 11 gradi. Dopo qualche notturna pioggia debole e un cielo coperto per gran parte della mattinata, a partire dal pomeriggio le nuvole si schiariscono e lasciano intravedere il sole, che caratterizza tutta la serata di oggi. Come scrive il Meteo.it, venti assenti.

Previsioni meteo nelle province il 22 novembre 2023

Le temperature più basse oggi sono quelle registrate nel viterbese e nel reatino dove la minima è di 8 gradi centigradi. La massima, invece, è intorno ai 10 gradi per la provincia di Viterbo e intorno ai 13 per quella di Rieti. Nei territori appenninici, dopo la pioggia notturna, il cielo resta nuvoloso tutto il giorno. Stessa cosa anche nella Tuscia dove, però, in tarda serata dovrebbe tornare il sereno. Situazione simile in provincia di Frosinone, dove, dopo la pioggia notturna e una giornata nuvolosa in serata torna il sereno. Il termometro qui oscilla fra i 10 e i 16 gradi centigradi. Nei territori pontini, invece, attesa pioggia per l'intera giornata: dopo le precipitazioni, pioggia e schiarite si alternano fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Le temperature sono comprese fra i 12 e i 16 gradi centigradi.