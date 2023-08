Previsioni meteo a Roma e nel Lazio martedì primo agosto 2023: sole e caldo Ancora sole e caldo sulla regione Lazio: temperature comprese fra i 17 gradi di Rieti e i 32 di Roma. Cielo limpido e sole, qualche nube solo fra il tardo pomeriggio e la serata.

A cura di Beatrice Tominic

Si apre con una giornata di sole e caldo su Roma e tutte le altre province della regione Lazio questo martedì primo agosto 2023. Nella giornata di oggi, martedì primo agosto, fatta eccezione per qualche nuvola presente nelle province di Rieti e Viterbo, l'intera regione Lazio è caratterizzata da cielo limpido e sole.

Le temperature, che si apprestano a calare nei prossimi giorni, oggi restano ancora sui trenta gradi centigradi circa. In particolare la minima di 17 gradi si registra a Rieti, mentre la massima a Roma, dove il termometro segna i 32 gradi.

Previsioni meteo a Roma oggi

Come anticipato, è la provincia che raggiunge la temperatura massima più elevata. La minima, invece, si attesta sui 21 gradi circa. Come riportato da il Meteo.it, quella di oggi è un'ottima giornata per godersi il sole e il caldo estivo: qualche piccola nube fa capolino soltanto a partire dalla tarda serata. Per il resto del giorno, invece, il tempo è sereno.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 11 luglio: caldo intenso e temperature fino a 35 gradi

Il meteo nelle altre province del Lazio

La temperatura minima più bassa si tocca a Rieti, dove il termometro arriva a 17 gradi. Si ferma, invece, un grado più su a Viterbo. Per quanto riguarda le temperature massime, nel reatino si raggiungono i 30 gradi e nel viterbese i 31. In entrambi i territori, però, nel pomeriggio si attendono nuvole a coprire il cielo.

Temperature leggermente più alte a Latina e Frosinone dove, rispettivamente, sono comprese fra i 22 e i 3o e i 20 e 31 gradi centigradi. Nel capoluogo pontino le temperature sono oltre i 30 gradi già dalle ore 10 fino alle 18: soltanto la sera si abbassa scendono di qualche grado. Ma attenzione: arrivano anche le nuvole. Situazione simile anche a Frosinone dove, però, la fase più calda della giornata sembra durare meno ore.