Previsioni meteo a Roma e nel Lazio martedì 2 gennaio 2024: nuvole e foschia Temperature fra i 4 e i 15 gradi. Sole, nuvole, ma soprattutto nebbia e foschia in tutte le province: ecco le previsioni a Roma e nel Lazio per oggi, 2 gennaio 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuvole e foschia in questo primo martedì dell'anno. Oggi, 2 gennaio 2024, il sole si mostra coperto nella capitale e nella regione Lazio: troppe nuvole e foschia nel cielo. Il termometro oscilla fra la minima di 4 gradi attesa a Viterbo e Rieti e la massima di 15 gradi a Latina.

Che tempo fa oggi a Roma

È la seconda provincia più mite della giornata di oggi, 2 gennaio 2024: si tratta di Roma, dove oggi le temperature sono comprese fra una minima di 6 gradi e una massima di 14. Cielo sereno: ma il sole riesce a mostrarsi soltanto dopo le 13. Prima tutta la capitale è avvolta da una fitta nebbia. Verso le 22 tornano le nuvole: il cielo, come scrive Il Meteo.it, è coperto, ma niente paura, i prossimi temporali sono attesi per il prossimo fine settimana.

Le previsioni meteo nelle altre province

Come anticipato, le province dove si tocca la temperatura minima di oggi, di 4 gradi centigradi, sono Rieti e Viterbo: la massima, in entrambi i casi, è di 9 gradi centigradi. Nel viterbese, come a Roma, il cielo sembra sereno ma resta nascosto per la maggior parte della giornata, soprattutto nel corso della mattinata, dalla foschia e dalla fitta nebbia. Diversa, invece, la situazione nelle zone appenniniche: alla nebbia la mattina, segue un cielo coperto da nuvole grigie.

Un po' di foschia e nebbia anche a Frosinone, dove però il cielo è più clemente e mostra il sole fin dalle prime ore della mattina, nonostante qualche nuvola faccia capolino. Il termometro oscilla fra i 5 e i 13 gradi centigradi. A Latina, come anticipato, le temperature più miti, comprese fra gli 8 e i 15 gradi. Nel capoluogo pontino il tempo è sereno, ma nel pomeriggio arrivano le prime nuvole.