Previsioni meteo a Roma e nel Lazio lunedì 3 marzo 2025: giornata serena, temperature in calo Cielo sereno e sole: queste le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di lunedì 3 marzo 2024.

A cura di Beatrice Tominic

Getty Images

Cielo sereno e sole a Roma e nel Lazio in questo primo lunedì del mese, 3 marzo 2025, dopo giorni di pioggia. Le temperature sono leggermente in calo, comprese fra un grado di minima attesa a Viterbo e una massima di 16 attesa a Roma, Frosinone e Latina.

Che tempo fa oggi a Roma: sole e cielo sereno

Cielo limpido e sole. Queste le previsioni meteo per il primo lunedì del mese, 3 marzo 2025. Fatta eccezioni per le prime ore della mattina, quando potrebbero esserci nuvole, il cielo è limpido e il sole brilla tutto il giorno. Nessuna precipitazione attesa e venti deboli. Le temperature, invece, oscillano fra i 9 gradi di minima e i 16 di massima nella capitale.

Che tempo fa nelle province oggi: le previsioni a Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina

Più rigide le temperature nelle città di provincia, in particolare in quelle del nord della regione. La minima regionale, ad esempio, è attesa a Viterbo, dove il termometro si muove fra 1 e 13 gradi centigradi, con precipitazioni assenti e venti moderati. Il cielo è sereno e non si prevedono nuvole. A seguire, invece, Rieti con le temperature comprese fra la minima di 2 gradi e la massima di 14 gradi. Anche qui non sono previste piogge, con il cielo limpido tutto il giorno senza nuvole.

Temperature più miti, invece, a Frosinone e Latina dove, rispettivamente, il termometro si muove fra i 6 e i 16 e i 9 e i 16 gradi centigradi. Anche nel capoluogo ciociaro la giornata si presenta con sole e cielo limpido, fatta eccezione per qualche nuvola nel tardo pomeriggio. In quello pontino, invece, nel cielo restano le nuvole che coprono il sole: la giornata è sereno variabile per tutto il giorno.