Previsioni meteo a Roma e nel Lazio lunedì 28 aprile 2025: nuvole e pioggia Pioggia e nuvole a Roma e nel Lazio in questa giornata di lunedì 28 aprile 2025: temperature comprese fra la minima di 10 e la massima di 22 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Nuvole e pioggia in questo ultimo lunedì del mese, 28 aprile 2025, a Roma e nel Lazio. Dopo un fine settimana soleggiato, nonostante le avvisaglie di ieri, nella giornata di domenica, tornano le nuvole e le piogge in quasi tutti i territori del Lazio. Stabili, invece, le temperature, con una minima di 10 gradi centigradi e una massima di 22 attesa a Roma, Latina e Frosinone.

Che tempo fa oggi a Roma

Nuvole per tutta la mattina e qualche schiarita a Roma in questa giornata di lunedì 28 aprile 2025. Rischio di pioggia nel corso della mattinata e a metà pomeriggio e venti deboli per tutta la giornata. Le temperature si muovono fra una minima di 13 e una massima di 22 gradi centigradi.

Che tempo fa nella regione Lazio oggi

Situazione non troppo diversa nelle altre città capoluogo della regione Lazio. A Rieti sono previsti per tutto il giorno cielo coperto e nuvole, con piogge sparse e temporali con precipitazioni sempre più consistenti, soprattutto fra il tardo pomeriggio e la prima serata. I venti sono deboli e le temperature sono comprese fra i 10 gradi centigradi, che rappresentano la minima regionale e i 20 gradi centigradi. Situazione meteorologica simile a Viterbo, dove, però, le temperature registrano un grado in più sia nella minima che nella massima.

Ancora pioggia a Frosinone, con venti deboli e precipitazioni modeste a partire dal tardo pomeriggio. Le temperature sono comprese fra una minima di 11 gradi centigradi e una massima di 22 gradi. Nel corso della giornata, però, c'è qualche schiarita. Più soleggiato e mite il clima a Latina, dove il termometro oscilla da una minima di 13 e una massima di 22 gradi centigradi e dove, fatta eccezione per qualche nuvola, il cielo appare piuttosto libero di nubi e precipitazioni. Venti fra i deboli e i moderati.