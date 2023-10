Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 8 ottobre 2023: sole e temperature che sfiorano i 30 gradi Cielo limpido e sole anche questa domenica a Roma e nel Lazio. Mentre si aspetta una nuova ondata di calore per la prossima settimana, le temperature oggi 8 ottobre sfiorano i 30 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Sole e temperature in aumento in questa seconda domenica del mese, 8 ottobre: i termometri sfiorano i 30 gradi in tutte le province della regione Lazio, li raggiungono nella capitale, dove si registra la massima di oggi. La minima, invece, è di 12 e si attende nelle prime ore della mattina a Rieti.

Previsioni meteo oggi a Roma

Come anticipato, anche oggi nella capitale si toccano le temperature più alte nella regione Lazio. La massima si aggira sui circa 30 gradi, mentre la minima sui 15 gradi centigradi, registrati soltanto nelle prime ore della mattina. I venti, come aggiunge Il Meteo.it, sono deboli. Sole e cielo limpido per tutta la giornata, qualche nuvola soltanto in tarda serata.

Il meteo oggi sulle altre province

Temperature ancora estive, che sfiorano i 30 gradi centigradi, anche sulle province della regione Lazio: sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni, quando è attesa una nuova ondata di caldo.

La minima è attesa nel reatino e si aggira intorno ai 12 gradi centigradi, nelle prime ore del mattino, mentre le massima è di 28 gradi. Un grado in più, sia per quanto riguarda la minima che per la massima, nel Viterbese, dove il termometro si muove fra i 13 e i 29 gradi. Anche qui oggi il cielo è limpido e il sole splende. Ancora sole anche nella zona più a sud del Lazio. Nel capoluogo ciociaro il termometro si muove fra i 15 e i 28; in quello pontino fra i 17 e i 28. A Frosinone splende il sole per tutta la giornata, con venti deboli e precipitazioni assenti. Stesso tempo anche a Latina, dove si alzano venti moderati nelle prime ore della mattina e in tarda serata.