Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 29 dicembre: cielo sereno e freddo Freddo e cielo sereno in questa ultima domenica del 2024, 29 dicembre: ecco le previsioni a Roma e nel Lazio per la giornata di oggi.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo limpido e temperature fredde a Roma e nel Lazio in questa ultima domenica del 2024, 29 dicembre. Mentre si attendono le previsioni per il meteo che interessa Capodanno, con massime che non vanno oltre i 15 gradi, continuano le temperature basse. Non sono previste precipitazioni o nuvole passeggere: soltanto sole e il termometro che non supera la massima di 16 gradi attesa soltanto nella provincia di Rieti.

Che tempo fa oggi a Roma: freddo e sole

Freddo e sole anche nella capitale, dove il termometro oggi, domenica 29 dicembre 2024, oscilla fra una minima di 3 gradi centigradi e una massima di 15. Il vento è debole, le precipitazioni sono assenti e il meteo prevede cielo limpido e sole per l'intera giornata di oggi.

Il tempo di oggi sulle province del Lazio

Non soltanto Roma. L'anno si chiude con lo stesso clima anche nelle altre province della regione dove il cielo resta limpido e le temperature sfiorano lo zero. È questo il caso, ad esempio, della città di Rieti dove si raggiungono la temperatura minima più bassa di un grado e la massima più alta delle regione Lazio, di 16. Nel Viterbese, invece, il termometro oscilla fra i 3 e i 13 gradi, con cielo limpidi e sole anche qui. Il vento è debole in mattinata, calma e assenza di brezza nel pomeriggio.

Nel litorale pontino, a Latina, le nuvole arrivano soltanto in nottata, fra domenica e lunedì. Per il resto sole e cielo limpido, anche qui con assenza di vento. Le temperature oscillano fra gli 8 e i 15 gradi. Diversamente qualche nuvola è attesa a Frosinone dove si scende di un grado per quanto riguarda la massima, che tocca i 14 gradi e non scende al di sotto dei 4 di minima.