Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 27 maggio 2024: sole e nubi sparse Sole e qualche nuvola a Roma e nel Lazio, in questo ultimo lunedì del mese, 24 maggio: ecco le previsioni meteo per oggi.

A cura di Beatrice Tominic

Temperature in aumento, sole e nubi sparse in questo lunedì di fine mese, 27 maggio 2024. Il termometro oscilla fra gli 11 gradi centigradi di minima registrati a Rieti e i 26 di massima attesi a Frosinone e a Viterbo. Per oggi non si attendono precipitazioni che, invece, potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Che tempo fa oggi a Roma

Soleggiato con qualche nuvola. Queste le previsioni meteo attese per oggi a Roma, lunedì 27 maggio 2024. Precipitazioni assenti e vento moderato, il termometro sulla capitale oscilla fra una minima di 16 e una massima di 24 gradi centigradi, come scrive Il Meteo.it, con emissione di raggi UV che inizia ad essere elevata nella tarda mattinata.

Le previsioni meteo nelle province

A Rieti il termometro oscilla fra gli 11 gradi, che sono anche la minima regionale e la massima di 25 gradi centigradi. Il cielo è limpido e soleggiata per tutta la mattinata: soltanto a metà pomeriggio iniziano a farsi strada le nuvole e il cielo inizia a diventare più scuro. Nel viterbese la situazione è la stessa, ma le temperature sono più alte di qualche grado, con i termometri che si muovono fra la minima di 12 e la massima di 26 gradi centigradi.

Temperature comprese fra i 13 e i 26 gradi, invece, nel Frusinate. Anche nel capoluogo della Ciociaria, le nuvole arrivano soprattutto nella seconda metà della giornata, nel pomeriggio. Stessa situazione anche a Latina dove, però, le temperature sono leggermente più in calo e si muovono da una minima di 15 gradi centigradi e una massima si 25. In tutta la regione, come sulla capitale, c'è il rischio dell'arrivo delle piogge nel prossimo weekend.