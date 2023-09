Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 24 settembre 2023: sole e temperature in calo Temperature massime e minime in calo, ma dopo le piogge previsto bel tempo su Roma e sul Lazio.

A cura di Redazione Meteo

Quando finisce l'estate, quando arriva l'autunno? Il bel tempo ormai nel Lazio e a Roma sembra allungare di giorno in giorno la bella stagione, stiracchiandola. Il mal tempo annunciato per le scorse ore è stato clemente e, seppur un abbassamento delle temperature si è registrato non è stato certo un fenomeno netto e traumatico come preannunciato dalle previsioni.

Per oggi – domenica 24 settembre – le temperature previste a Roma sono comprese tra i 14° di minima e i 24° di massima, in calo ad attestarsi sulle medie stagionali. Il cielo rimarrà per lo più sereno, con possibili precipitazioni sulla dorsale appenninica. L'allerta per possibili temporali e piogge intense riguarda Marche, Abruzzo, Molise al centro Italia ma non il Lazio. Anche l'inizio della prossima settima a partire da lunedì sarà caratterizzato dal bel tempo.

"Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. – sono le previsioni di 3bmeteo per la giornata di oggi – Nello specifico su litorali settentrionali e pianure settentrionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su litorali meridionali e subappenninche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su capitale e pianure meridionali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull'Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge".