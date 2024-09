video suggerito

Previsioni del meteo Roma e Lazio 12 settembre: temporali, crollano le temperature PIogge intense, possibili grandinate, forte vento e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi. Giornata di allerta meteo gialla.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 12 settembre, registrano maltempo e un crollo delle temperature. Ci aspetta una gionata di allerta meteo gialla, come comunicato dal dipartimento della protezione civile si attendono "precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it "sul nostro Paese sta per irrompere aria fredda proveniente direttamente dalle rigide terre polari e destinata a provocare un deciso peggioramento del tempo.

I valori subiranno un calo di diversi gradi, diversamente dai picchi degli scorsi giorni e settimane. Il maltempo proseguirà anche venerdì, mentre sabato e domenica si registrerà un miglioramento. Tuttavia le temperature resteranno inferiori ai 30 gradi, dunque farà decisamente più fresco rispetto ai passati weekend.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 12 settembre

Oggi, giovedì 12 settembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio nella Capitale si attende cielo poco nuvoloso durante la notte, coperto al mattino e di pomeriggio. Pioggia debole è prevista dal mattino alla sera. Le temperature sono in calo, oscillano tra minime di 19 e massime di 26 gradi e il vento soffia moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con il maltempo che imperversa sulla regione. Si attende pioggia debole su Frosinone, temporali su Latina, Rieti e Viterbo. Sul fronte delle temperature abbiamo tra 17 e 24 gradi a Frosinone, tra 20 e 25 gradi a Latina, tra 16 e 20 gradi a Rieti, tra 16 e 22 gradi a Viterbo.