Previsioni del meteo Roma e Lazio 1 novembre: festa di Ognissanti con sole e 25 gradi Cielo sereno e sole, con temperature massime fino a 25 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì primo novembre, festa di Ognissanti.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì primo novembre, registrano cielo sereno e sole, con temperature massime fino a 25 gradi. La festa di Ognissanti sarà ancora all'insegna di valori al di sopra della media stagionale. In tanti hanno approfittato delle belle giornate del ponte per fuggire fuori città per gite e mare. Tuttavia già a partire da giovedì il quadro meterologico è destinato a cambiare. Il clima si farà autunnale, grazie a un ciclone di provenienza Nord-atlantica che porterà piogge e temporali. Le temperature subiranno un brusco calo, con valori decisamente più consoni alla stagione. Giovedì e venerdì saranno giornate di maltempo, mentre già nel prossimo fine settimana gli esperti de Il Meteo.it annunciano che il sole tornerà a splendere ancora. Le temperature però saranno diverse da quelle che stiamo registrando questi giorni, resteranno infatti pari o al di sotto dei 20 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 1 novembre

Oggi, martedì primo novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello. Sulla Capitale il cielo è poco nuvoloso di notte e al mattino, sereno nel corso del pomeriggio e di nuovo velato da poche nubi di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 25 gradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, su tutto il territorio della regione infatti il tempo si manterrà bello e soleggiato, con il passaggio di qualche innocua nube. Valori massimi sempre intorno ai 25 gradi.

Le previsioni per sabato 5 e domenica 6 novembre

Il primo weekend di novembre sarà all'insegna dell'instabilità, con temperature in calo al di sotto dei 20 gradi. È in arrivo una nuova perturbazione, che si manifestarà a partire dalla giornata di giovedì. Sabato 5 novembre su Roma pioggia debole alternata a schiarite durante la notte, cielo sereno e sole per il resto della giornata. Domenica 6 novembre invece ancora bel tempo con sole, ma le temperature non supereranno i 18-20 gradi.