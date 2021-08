Previsioni del meteo Roma 26 agosto: temperature sotto i 30 gradi Cielo sereno e sole, con temperature massime che non supereranno i 30 centigradi nelle ore centrali sono le previsioni del meteo a Roma per giovedì 26 agosto. Aria più fresca sta attraversando l’Italia e il Lazio, concedendoci giornate più gradevoli. Il quadro metereologico resterà stabile anche nel weekend.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per giovedì 26 agosto registrano cielo poco nuvoloso con temperature che non supereranno i 30 centigradi. L'anticiclone africano che per settimane ha imperversato sull'Italia e sulle regioni centrali sembra ormai essere un lontano ricordo, persa l'intensità ha lasciato spazio ad aria più fresca e gradevole, che ci sta facendo tirare un sospiro di sollievo dal caldo intenso e dall'afa che questa estate l'anno fatta da padroni. Il tempo nel resto della settimana continuerà ad essere bello, con valori che oscilleranno tra i 19 e i 29 centigradi. Tempo stabile anche nel weekend di sabato 28 e domenica 29 agosto, l'ultimo del mese. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it un cambio del quadro metereologico è invista a partire dalla prossima settimana, con l'arrivo di aria aria fredda proveniente dai quadranti settentrionali europei, che porterà il maltempo, con un fronte di forte instabilità e un ulteriore calo delle temperature. Un vortice scandinavo di bassa pressione che allontanerà ancora di più dall'estate, che sta per concludersi e che ormai ci stiamo lasciando alle spalle.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 27 agosto

Domani, venerdì 27 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole e temperature comprese tra minime di 19 e massime di 29 centigradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà moderato. Situazione analoga sul resto dei capoluoighi di provincia del Lazio, dove il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 28 e domenica 29 agosto

Nel weekend di sabato 28 e domenica 29 agosto il tempo sarà bello su Roma, mentre sul resto del Lazio potrebbe tornare a cadere la pioggia. Sabato il maltempo è previsto su Rieti, con nubi sparse e isolate piogge, e a Viterbo, con piogge isolate. Su Latina e Frosinone il cielo sarà velato da nubi. Domenica è atteso ancora cielo sereno e soleggiato sulla Capitale e un miglioramento del quadro metereologico sul resto del Lazio.