Previsioni del meteo a Roma e nel Lazio: torna l'anticiclone Caronte, temperature sfiorano 40 gradi Sole e caldo e temperature fino a massime di 36 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 6 agosto. Torna l'anticiclone africano.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 6 agosto, registrano sole e caldo e temperature fino a massime di 36 gradi. A partire da oggi e per il resto della settimana torna dirompente l'anticiclone africano Caronte, con la sua aria bollente, che ci farà trascorrere delle notti molto calde. Nei giorni scorsi infatti c'è stata una battuta d'arresto al grande caldo, anche se temporanea, con pioggia, grandine e temporali e la colonnina di mercurio che ha registrato un calo, anche se lieve. Nelle prossime ore invece ci sarà un nuovo e deciso aumento dei valori, che torneranno a sfiorare i 40 gradi, specialmente in città nelle ore centrali della giornata. Si raccomanda di fare la massima attenzione e di seguire le indicazioni del Ministero della Salute.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 6 agosto

Oggi, martedì 6 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno o parzialmente coperto da nuvole leggere. Le precipitazioni sono assenti e il vento soffia da debole a moderato. Le temperature oscillano tra minime di 22 e massime di 36 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

La situazione dal punto di vista del quadro metereologico è la stessa sul resto del territorio del Lazio. Il cielo è sereno o con poche nuvole passeggere su tutti i capoluoghi di provincia e non sono previsti temporali o piogge in tutta la regione, ad eccezione di Frosinone, dove si attendono precipitazioni modeste intorno alle ore 15. Nel dettaglio sul fronte delle temperature abbiamo: dai 22 ai 34 gradi a Frosinone, dai 23 ai 34 gradi a Latina, dai 19 ai 35 gradi a Rieti, dai 20 ai 34 gradi a Viterbo.