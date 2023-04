Previsioni del meteo a Roma e nel Lazio 11 aprile: tempo bello e valori in aumento Cielo poco nuvoloso e temperature fino a 16 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio di martedì 11 aprile. Tempo ancora stabile su tutta la regione.

A cura di Alessia Rabbai

Tempo bello e temperature in aumento

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 11 aprile, registrano tempo bello, con cielo poco nuvoloso e temperature fino a massime di 16 gradi. Dopo le festività di Pasqua e Pasquetta la cartatteristica principale è che la colonnina di mercurio tornerà ad alzarsi, riportando un clima primaverile. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti e il sole splenderà indisturbato sull'intero territorio della regione. Il maltempo è atteso nel weekend di sabato 15 e domenica 16 aprile, quando arriveranno piogge intense e temporali. Un cambio repentino del quadro meterologico che non ci si aspettava, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it con l'imperversare di un insidioso ciclone.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 11 aprile

Oggi, martedì 11 aprile, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e soleggiato. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno di notte, con nubi sparse al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 6 e massime di 16 gradi e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Nel Lazio le previsioni del meteo registrano cielo poco nuvoloso, le temperature raggiungeranno massime di 18 gradi, mentre le minime si attesteranno sullo zero. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. A Frosinone il cielo sarà poco nuvoloso e le temperature oscilleranno tra 3 e 17 gradi, a Latina il cielo sarà poco nuvoloso con valori tra i 6 e i 18 gradi, a Rieti ci saranno nubi sparse con valori tra lo zero e i 16 gradi e a Viterbo nubi sparse e temperature tra minime di 1 e massime di 17 gradi.