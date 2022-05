Pretende i soldi dal padre e lo accoltella: in manette un 38enne Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno raccolto le testimonianze degli anziani genitori e hanno ammanettato il figlio.

A cura di Enrico Tata

Pretende soldi dai genitori, il papà e la mamma rifiutano e lui li minaccia con un coltello. Inizia una furiosa litigata e l'uomo, un 38enne romano, aggredisce il padre e lo accoltella all'addome. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali aggravate ed estorsione. A denunciare il responsabile sono stati proprio i suoi genitori, entrambi 76enni, che condividono con lui un appartamento in via Colle di Mezzo, zona Cecchignola a Roma. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno raccolto le testimonianze dei due anziani e hanno ammanettato il figlio.

Il 38enne è stato ricoverato nel reparto psichiatrico del Regina Coeli

Il 38enne è stato rintracciato a poche centinaia di metri dall'appartamento di famiglia, nei pressi di un bancomat da cui aveva prelevato i soldi utilizzando la carta rubata ai genitori. Con sé aveva il coltelo utilizzato per colpire il padre. Fortunatamente quest'ultimo ha riportato ferite non profonde. il personale del 118 ha provveduto ad accompagnarlo al pronto soccorso in codice rosso, ma le sue condizioni di salute non preoccupano i medici. La moglie è stata invece trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio. Entrambi sono stati ricoverati per le medicazioni e per ulteriori accertamenti. Il 38enne è stato invece accompagnato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, nel reparto psichiatrico del carcere di Regina Coeli. Successivamente il gip ha convalidato l'arresto e per l'uomo, in attesa del giudizio, è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.