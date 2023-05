Pretende di scendere dal bus fuori fermata: autista Atac si rifiuta e lui lo prende a pugni Un autista Atac è stato aggredito ieri pomeriggio a Roma mentre stava lavorando perché non ha fatto scendere un uomo fuori fermata. Indagano i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un autista Atac è stato aggredito da un uomo adesso ricercato dai carabinieri. È successo ieri a Roma in via Tuscolana, all'altezza del civico 200. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe andato su tutte le furie dopo che il conducente si era rifiutato di farlo scendere dall'autobus fuori fermata. Fuori controllo, gli ha dato un pugno facendolo sbattere sulla porta che delimita il posto guida, incastrandola e impedendogli di uscire, tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

L'autista, un uomo di cinquantaquattro anni, è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Roma a causa di una spalla lussata. È stato poi dimesso ma ne avrà per almeno venti giorni prima di guarire.

I carabinieri stanno cercando l'aggressore. Secondo i testimoni sarebbe un uomo originario dell'Est Europa, scappato non appena ha sentito le sirene dei carabinieri arrivare. I militari stanno visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da riuscire a identificarlo nel più breve tempo possibile.

Leggi anche Neonato piange e il padre lo prende a morsi e pugni, il video ripreso a Pianura

Al momento il responsabile dell'aggressione, che rischia di essere denunciato per lesioni, non è stato ancora rintracciato. La scena è avvenuta davanti numerosi testimoni, ed è probabile che l'uomo sia identificato nelle prossime ore dai carabinieri. Tante le persone che hanno fornito una descrizione dettagliata dell'uomo, che potrebbe essere riconosciuto a breve. Sconvolto e sotto shock l'autista, che non si aspettava una simile aggressione: nonostante la lussazione della spalla e una lesione che quindi ci metterà diverso tempo a guarire, non ha riportato ferite gravi.