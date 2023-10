Presunto tentativo di rapimento a Roma, una 22enne: “Hanno tentato di prendermi da un furgone rosso” L’episodio a Grottarossa alla periferia Nord di Roma. Al momento nessuna traccia del mezzo dal quale due uomini avrebbero tentato di rapire la giovane romana: le forze dell’ordine cercano un furgone di colore rosso.

Una ragazza di 21 anni ha denunciato un tentativo di rapimento, che sarebbe avvenuto nel pomeriggio del 1 ottobre mentre portava a spasso il cane. È domenica, siamo in zona Grottarossa, alla periferia Nord di Roma. Qui un furgone rosso si sarebbe avvicinato alla giovane, e delle persone si sarebbero avvicinate urlando "prendila! prendila", mentre si sporgevano dal portellone aperto lateralmente.

La giovane a quel punto, sentendosi in pericolo, ha preso il cagnolino in braccio e ha cominciato a correre attirando l'attenzione, riuscendo a raggiungere i genitori che stavano facendo la spesa in un vicino supermercato. Visto che diversi passanti si stavano avvicinando per capire cosa stesse accadendo, gli uomini a bordo del mezzo si sarebbero allontanati senza scendere dal furgone, rendendosi irrintracciabili.

Le indagini sul presunto rapimento

Sull'episodio indagano gli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo. Finora nessun riscontro di un tentato rapimento, come la dinamica racconta sembrerebbe indicare. ma gli investigatori sono a lavoro per individuare il mezzo descritto dalla giovane romana, a partire dai filmati di sicurezza della zona. Del furgone rosso e dei suoi occupanti

Si cerca un furgone rosso

Le volanti delle forze dell'ordine, intervenute immediatamente sul posto, non sono riuscite a rintracciare il mezzo, ma hanno immediatamente raccolto la testimonianza della ragazza procedendo ad aprire un fascicolo d'indagine per appurare cosa sia accaduto.