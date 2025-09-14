Preso a bastonate al viso durante la festa di compleanno al parco: bambino finisce in ospedale

Avrebbero aggredito un bambino durante la sua festa di compleanno al parco facendolo finire in ospedale: denunciati tre bambini di 7, 9 e 11 anni.

Immagine di repertorio

Festa finisce male in un parco del quartiere Fidene a Roma. Un ragazzino minorenne stava festeggiando il suo compleanno al parco, quando è stato colpito e preso a bastonate da alcuni coetanei. Per curarlo si è reso necessario trasportare il bambino in ospedale e sottoporlo a un delicato intervento al volto. Ad aggredirlo, infatti, altri tre bambini di 7, 9 e 11 anni che, armati di bastone, lo avrebbero colpito in viso. Ma le indagini restano ancora in corso.

Aggrediscono il festeggiato al suo compleanno: cosa è successo

I fatti risalgono a qualche giorno fa, a venerdì scorso, 12 settembre 2025, mentre era in corso la festa di compleanno di un ragazzino minorenne al parco. Il gruppo di coetanei ha avvicinato il bambino, prima lo ha preso di mira insultandolo. Poi dalle parole e gli insulti, la situazione è peggiorata e il bambino è stato aggredito. Il ragazzino è stato raggiunto con un bastone al volto e colpito con forza.

Ha riportato gravi ferite al viso. Le lesioni sono state così gravi che, una volta raggiunto l'ospedale, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, come riportato dall'agenzia La Presse. A denunciare i fatti sono stati i comitati di quartiere.

La denuncia dei bambini

Sul caso sono state aperte delle indagini. A svolgere gli accertamenti gli agenti del Distretto di Fidene che hanno individuato e denunciato tre bambini, di 7, 9 e 11 anni che venerdì scorso si trovava al parco con le rispettive famiglie. A coordinare le indagini, invece, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma. Le verifiche restano ancora in corso per cercar di chiarire se ci siano eventuali ulteriori responsabilità sul caso.