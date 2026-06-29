Shahadat Hossain, ricercato da venerdì sera per il triplice omicidio, avrebbe preso parte alla festa di compleanno della piccola Arowa. Secondo gli investigatori, mesi dopo dopo avrebbe ucciso la bambina e i suoi genitori.

Padre, madre e la loro figlia secondogenita seduta in mezzo a loro. Lo scatto di Kamal, Jahan e Arowa è diventato virale dopo che tutti e tre sono stati brutalmente uccisi in casa a colpi di mannaia. Questo ricordo di famiglia è stato scattato il giorno del compleanno della piccola Arowa. Alle loro spalle infatti si intravede un piccolo festone dedicato alla bambina, che quel giorno ha festeggiato 8 anni. Era Strage a Casalotti, il presunto killer era al compleanno della piccola Arowa: "Ha anche aiutato a organizzarlo"2026, quello sarà il suo ultimo compleanno.

La festa si è svolta a Rosona Bilas, ristorante indiano nel quartiere Torrevecchia molto frequentato dalla famiglia Uddin. "Kamal lo conosco da tanto tempo – ci dice al telefono il proprietario del locale – era una persona meravigliosa e ancora non riesco a credere che sia stato ucciso in questo modo. Veniva spesso qui con tutta la sua famiglia e recentemente partecipava alle loro cene anche Shahadat Hossain". Chi lavora lì ricorda molto bene quella giornata, un vero evento per la comunità della zona con la partecipazione di almeno un centinaio di persone. "Hanno prenotato tutto il locale per festeggiare la bambina, tutti i bengalesi della zona erano qui" ci dice un cameriere mostrandoci alcune video registrati quel giorno durante il momento del taglio della torta.

E proprio riguardo alla festa di compleanno di Arowa alcuni dipendenti del ristorante ci rivelano un dettaglio che potrebbe essere importante per ricostruire questa vicenda: ad organizzare il pranzo sarebbe stato anche Shahadat, ricercato da venerdì sera per triplice omicidio, insieme a Jahan Momotaj, moglie di Kamal e madre di Arowa. Quello che appare chiaro da questa informazione è che il presunto killer era molto vicino alla famiglia, ma non sappiamo ancora perché e in che modo.

Le ricerche

Nel frattempo continuano senza sosta le ricerche per trovare Shahadat Hossain, l'uomo sospettato di aver ucciso Kamal, Jahan e Arowa a colpi di mannaia e di essere fuggito dopo aver ferito gravemente anche il figlio maggiore della coppia bengalese. La polizia ha diffuso l'identikit del sospettato svanito nel nulla, pubblicando le sue generalità e una foto e sarebbero arrivate circa 70 segnalazioni ma tutte senza nessun esito positivo. In queste ore sono in corso anche diverse perquisizioni domiciliari fra persone che potrebbero aver aiutato l'uomo a fuggire o conoscere dove potrebbe nascondersi.