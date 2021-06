Presi con 25 chili di botti illegali: “Volevamo festeggiare il compleanno del papà carcerato”

Un uomo e una donna sono stati denunciati dagli uomini della questura di Frosinone per il reato di trasporto e detenzione di materiale esplodente. La loro giustificazione: “Volevamo farli esplodere all’esterno del carcere per festeggiare il compleanno di un detenuto, il papà dei bambini che erano in macchina con noi”.