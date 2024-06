Prende un’auto a noleggio per spacciare e aggirare i controlli: arrestata una 19enne

video suggerito

A cura di Rosario Federico

Foto Archivio

Una ragazza di 19 anni nascondeva dosi di cocaina pronte per lo spaccio nell'auto presa a noleggio. È successo ieri notte a Monterotondo dove i carabinieri hanno sequestrato diverse dosi a una giovane durante un controllo.

Quando è stata fermata per l'identificazione dai carabinieri della compagnia di Monterotondo, la diciannovenne ha insospettito i militari dell'Arma che hanno rinvenuto 13 grammi di cocaina, suddivisa in 22 dosi e 195 euro in banconote di piccolo taglio, che la ragazza, pur di aggirare i controlli, aveva nascosto. La giovane di 19 anni è attualmente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messa a disposizione della magistratura.

Il trucco dei pusher per aggirare i controlli

È diffusa l'abitudine di affittare un'automobile a noleggio per la vendita di droga. Il trucco è utilizzato dai pusher per evitare il sequestro del mezzo che, essendo di proprietà non può essere sottoposto a provvedimento giudiziario per un reato commesso dal conducente.

Per esempio, uno spacciatore di 34 anni è stato sorpreso a vendere droga in un'auto noleggiata parcheggiata in zona ponte Sisto nel mese di settembre. Quest'ultimo aveva 27 grammi di cocaina nascosti negli slip, 605 euro nella tasca dei pantaloni e appunti sparsi circa le vendite delle dosi. Così come un 37enne di Roma che nello stesso periodo spacciava in zona Cinecittà. A bordo dell'auto aveva 77 dosi di cocaina e circa 500 euro in contanti.

Gli spacciatori che invece preferiscono vendere senza spostarsi in macchina, solitamente utilizzano soluzioni tecnologiche per evitare di essere smascherati durante i controlli di polizia, come per esempio l'utilizzo di tablet e pc collegati a sistemi di videosorveglianza.