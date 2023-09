Automobili prese a noleggio per spacciare: così i pusher aggirano i controlli Il trucco dei pusher: auto presa a noleggio per evitare il sequestro della macchina di loro proprietà.

A cura di Enrico Tata

Tra gli spacciatori attivi a Roma sembra sia sempre più diffusa l'abitudine di affittare un'automobile per vendere la droga. Questo per evitare il sequestro del mezzo che, essendo di proprietà dell'autonoleggio, non può essere sottoposto a provvedimento giudiziario per un reato commesso dal conducente.

Per esempio, un pusher è stato sorpreso a spacciare a bordo di un'auto parcheggiata in zona ponte Sisto. Gli agenti del I gruppo Trevi, in borghese, si sono finti loro stessi degli acquirenti e hanno potuto incastrare in flagrante l'uomo a bordo della macchina, un 34enne. Quest'ultimo aveva 27 grammi di cocaina nascosti negli slip, 605 euro nella tasca dei pantaloni e appunti sparsi su un foglietto in merito alle vendite di giornata. L'auto è risultata noleggiata.

E presa a noleggio era anche l'auto che un 37enne romano utilizzava per spacciare in zona Cinecittà. A bordo aveva 77 dosi di cocaina e 510 euro in contanti. In zona Fidene, ancora, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 31enne albanese anche lui fermato a bordo di un’auto noleggiata. Aveva con sé 20 dosi di cocaina e 800 euro in contanti.

Secondo quanto riporta l'agenzia Nova, su 11 spacciatori arrestati nelle ultime ore, ben 4 trasportavano droga su auto prese a noleggio per evitare il rischio di confisca della propria automobile.

Chi invece preferisce vendere senza spostarsi in macchina, di solito utilizza soluzioni tecnologiche per evitare di essere sorpreso da controlli di polizia. Per esempio un pusher di 32 anni spacciava all'interno di un palazzo di via Caterina Usai, Tor Carbone, con un tablet collegato al sistema di videosorveglianza. In questo modo, sperava di farla franca ed evitare possibili blitz. Evidentemente, non è bastato: è stato sorpreso dai carabinieri e denunciato poiché trovato in possesso di diversi involucri di hashish.