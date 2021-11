Prende a sprangate l’auto di un uomo, lui la investe: il figlio della donna spara in aria Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno perquisito le varie abitazioni, trovandovi cocaina e marijuana. Non sono noti i motivi della discussione.

A cura di Natascia Grbic

Pomeriggio di caos in via dei Fenicoterri a San Lorenzo, vicino Roma. Due famiglie hanno litigato in maniera molto pesante, e la discussione si è conclusa non solo con insulti verbali, ma anche con sprangate alle rispettive auto, spari in aria e una donna investita. L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio, sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Anzio e i colleghi della stazione di Tor San Lorenzo. Dalle indagini è emerso che era scoppiata una lite tra due famiglie del posto. La madre di un ragazzo di 29 anni ha preso a sprangate la macchina dell'altro nucleo familiare, danneggiandola seriamente. A quel punto il proprietario del veicolo ha investito la donna, mentre il figlio di 29 anni ha sparato dei colpi di pistola in aria, senza però colpire nessuno. Una scena che ha spaventato le persone della zona, che hanno subito dato l'allarme al 112.

Sul posto sono andati subito i carabinieri per far partire le indagini. Hanno identificato i tre protagonisti della vicenda e proceduto con una serie di perquisizioni domiciliari, che hanno portato al sequestro di varie cose. Innanzitutto la spranga usata per colpire la macchina, ma anche 500 grammi di cocaina, 60 grammi di marijuana e il caricare di una pistola vuota. La donna investita è stata portata all'ospedale San Camillo di Roma in codice giallo, le sue condizioni non sono gravi, ma ha riportato solo ferite lievi. Non sono noti i motivi che hanno portato le due famiglie a discutere in modo così violento. Le posizioni di tutti loro sono al vaglio sia per quanto riguarda la lite, sia per quanto riguarda la droga trovata nelle abitazioni.